Кабмин намерен ввести в набсовет "Укрзализныци" независимых специалистов

Кабинет министров Украины намерен изменить нынешний состав наблюдательного совета Публичной акционерной компании "Укрзализныця" и ввести в его состав независимых специалистов, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Наше задание на сегодня - изменить набсовет компании на публичный независимый набсовет, там сегодня есть чиновники, а должны быть независимые специалисты", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что "Укрзализныця" за год должна выйти на стабильные перевозки грузов и пассажиров.

Присутствующий в парламенте министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что в настоящее время "Укрзализныця" испытывает проблемы с нехваткой подвижного состава для обеспечения бесперебойных грузоперевозок. В связи с этим на прошлой неделе было проведено совещание с участием экспортеров, производителей, экспедиторов и других участников на рынке грузовых ж/д перевозок, с целью найти пути решения данной проблемы, по итогам которого был отработан план мер по выходу из этой ситуации.

"Ситуация является критичной, был отработан мер выхода из нее, и я надеюсь, что мы до конца месяца сможем выровнять ее. Также будут приняты экстренные меры по ремонту вагонов. Я надеюсь, что управленческий уровень в "Укрзализныце" повысится и мы выйдем на нормальный процесс реформирования", - отметил министр, отвечая на вопрос народного депутата от партии "Блок Петра Порошенко" Юрия Соловья о том, почему глава "Укрзализныци" срывает проведение ремонтных и строительных работ на дорогах страны из-за непоставки вагонов в нужном количестве.

В свою очередь, Гройсман добавил, что было бы несправедливо возлагать всю ответственность за происходящее в "Укрзализныце", на руководителя, который фактически занимает должность с мая текущего года.

"Укрзализныця" хронически заводилась в убыточность. К сожалению, средства, которые надо было эффективно использовать и направлять на модернизацию, расходовались неизвестно куда, и прекрасное предприятие-миллиардер получило то ужасное состояние, которое есть сегодня", - отметил Гройсман, добавив, что нынешняя политика главы "Укрзализныци" заключается в выведении компании из кризиса.

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"Он не дает вагонов потому, что годами системно не проводилась ни модернизация, ни ремонт, ни закупка новых вагонов. У него нет тяги только потому, что ее не ремонтировали, новую не покупали. Он также находится перед серьезным вызовом старой системы, которая коррумпировала "Укрзализныцю" на всех закупках, на всех тендерах, и других вещах", - отметил премьер.

Кроме того, он также подчеркнул, что сейчас "Укрзализныця" под руководством Войцеха Бальчуна занимается улучшением системы управления и размещает заказы на поставку новых вагонов.

"Старую систему в "Укрзализныце" нужно сломать, чтобы компания стала по-настоящему открытой, миллиардером, который будет инвестировать средства в экономику, в подвижной состав, в качество своей работы, и тут новому руководителю нужна поддержка. Если мы хотим найти крайнего, то это точно не он", - подытожил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее Украинская зерновая ассоциация (УЗА) пожаловалась на недостаточное количество имеющихся в распоряжении "Укрзализныци" вагонов-зерновозов для осуществления перевозок зерновых железнодорожным транспортом в пиковый период экспорта.

Кроме того, в конце сентября министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил о проблемах с доставкой угля на склады теплоэлектростанций в связи с нехваткой вагонов (около 1,3 тысячи штук), которые должна обеспечить "Укрзализниця".