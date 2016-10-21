Кабмин утвердил рабочие проекты реконструкции дороги Киев - Харьков

Кабинет министров Украины утвердил рабочие проекты реконструкции дороги Киев – Харьков - Довжанский на общую сумму 1,9 миллиарда гривень. Соответствующие распоряжения - №757 и 758 - опубликованы на правительственном портале.

"Реконструкция пройдет за счет кредитных средств в рамках реализации совместного проекта "Укравтодора" со Всемирным банком", - говорится в пояснительной записке к распоряжениям.

Как ожидается, реконструкция пройдет на двух участках - длиной 9 км и 34 км. Реконструкция на участке в 9 км пройдет за 17 месяцев, 34 км отремонтируют за 2 года.

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"Выполнение дорожно-строительных работ по параметрам I-б категории позволит увеличить пропускную способность дороги на участке национального транспортного коридора Европа-Азия, повысить уровень безопасности дорожного движения, снизить себестоимость перевозок, а также значительно улучшит экологическое состояние окружающей среды", - говорится в пояснительной записке к распоряжениям.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2017 году реализовать программу масштабной реконструкции дорог, в особенности международного значения. Для проведения работ в 2017 году в стране начнет работу Дорожный фонд, который будет наполняться средствами госбюджета в объеме 14,2 миллиарда гривень, а также кредитными ресурсами международных финансовых организаций.