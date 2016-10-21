Кабмин утвердил соглашение о воздушном сообщении между Украиной и Египтом

Кабинет министров Украины утвердил проект соглашения между правительствами Украины и Египта о воздушном сообщении.

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина от 19 октября 2016 года.

Кроме того, правительство уполномочило главу Госавиаслужбы Александра Бильчука подписать данное соглашение.

"Данное решение будет способствовать активизации и развитию двусторонних украинско-египетских межгосударственных связей в сфере транспорта", - говорится в пояснении к документу.

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Как сообщал УНИАН, ранее Украина и Турция договорились об увеличении авиарейсов между странами, а также снятии ограничений на маршруте Киев-Анкара. Кроме того, в начале апреля Украина и Польша сняли обоюдные ограничения на полеты между странами, а в конце марта этого года ограничения по количеству полетов для украинских авиакомпаний сняла Италия.

Согласно программе действий правительства на 2016 год, Кабинет министров Украины намерен до конца года подписать Соглашение о совместном авиационном пространстве ("открытом небе") между Украиной и Европейским Союзом.