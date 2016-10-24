На границе с Польшей в очереди стоят более 1300 автомобилей - Госпогранслужба
04:09, 24 октября 2016Транспорт/Связь
1548
В очередях к пропускным пунктам на границе Украины с Польшей по состоянию на 21:00 23 октября находится 1320 автомобилей.
Самая большая очередь наблюдаются в ПП "Устилуг" / фото: УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Читайте такжеВо Львовской области модернизируют международные пункты пропуска
В частности, самые большие очереди наблюдаются в ПП "Устилуг" – 500 и "Ягодин-авто" - 250 автомобилей. В ПП "Угринов" стоят 160 автомобилей, "Краковец" - 150, "Грушев", - 100, "Рава-Русская" - 90, "Шегини" - 40, "Смильница" - 30.
На границе со Словакией, Венгрией, Молдовой и Румынией очередей возле пунктов пропуска не зафиксировано.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter