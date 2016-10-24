"Укрзализныця" уклонилась от уплаты налогов на почти 2 миллиарда гривень - ГФС

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" уклонилась от уплаты налогов на сумму почти 2 миллиарда гривень.

Согласно сообщению на странице Государственной фискальной службы в сети Facebook, об этом заявил глава Офиса крупных плательщиков ГФС Евгений Бамбизов.

"Недавно нами была закончена проверка "Укрзализныци" и установление уклонения от уплаты налогов более чем 1,5 миллиарда гривень, в том числе за счет проведения фиктивных транзакций на более чем 200 миллионов гривень. Кроме того, нами было установлено и уже доказано в суде уклонение от уплаты налогов одной из структур "Укрзализныци", это "Укрзализничпостач", на сумму около 350 миллионов гривень", - приводятся в сообщении слова Бамбизова.

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Как сообщал УНИАН, правоохранители 21 октября проводили обыски по документированию преступлений, связанных с поставкой "Укрзализныце" кабельно-проводниковой продукции ненадлежащего качества по завышенным ценам. Только во время одной закупки УЗ нанесен ущерб на 23,8 миллиона гривень.

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины акционерная компания "Укрзализныця" ожидает по итогам текущего года получить 4,14 миллиарда гривень чистого убытка.

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога" обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.