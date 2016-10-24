Порт "Черноморск" реконструирует акваторию Сухого лимана

Как сообщила УНИАН специалист по связям с общественностью и прессой администрации Ильичевского филиала АМПУ Анна Амбарникова, согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 19 октября, одобрено технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта "Реконструкция операционной акватории 1-го ковша Сухого лимана Ильичевского филиала ГП "АМПУ" с увеличением глубины до 15 метров".

Она отметила, что, в соответствии с разработанным ТЭО, ожидаемая сумма капитальных вложений в реализацию проекта составляет 772,7 миллиона гривень. Срок реализации проекта реконструкции составляет 9 месяцев, срок окупаемости – около 6 лет.

Реконструкцию существующей акватории 1-го ковша Сухого лимана планируется выполнять с выделением пяти очередей. Общий объем дноуглубления составляет 2,5 млн куб. метров.

"Основным назначением реконструкции акватории до 15 метров является обеспечение условий безопасного и беспрепятственного подхода большегрузных судов (максимальное расчетное судно СН-100) к глубоководным действующим и проектируемым причалам, увеличение объемов грузопереработки и поступлений от портовых сборов, соответствующее увеличение прибыли порта и перечислений в бюджеты всех уровней", - отметила специалист.

Дноуглубительные работы в акватории планируется начать в 2017 году.

Амбарникова уточнила, что вышеназванный филиал АМПУ пока носит официальное название "Ильичевский", поскольку документы находятся в стадии разработки.

Как сообщал УНИАН, город Ильичевск Одесской области, где расположен Ильичевский морской торговый порт, в феврале был переименован в Черноморск в связи с законом о декоммунизации.

В сентябре пресс-служба порта заявила, что Ильичевский порт официально переименован в порт "Черноморск".

Госпредприятие "Морской торговый порт "Черноморск" – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.