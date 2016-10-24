"Укрзализныця" назначила на первую неделю ноября 9 дополнительных поездов
«Укрзализныця» продолжает изучать спрос пассажиров на ж/д перевозки и в случае необходимости будет назначать дополнительные поезда.
Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины акционерная компания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила на период осенних школьных каникул с 27 октября по 7 ноября девять дополнительных поездов.
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В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что в этот период будут курсировать следующие дополнительные поезда: № 207 Киев - Ужгород, который будет отправляться из Киева 28 октября и 4 ноября, а в обратном направлении - 30 октября и 6 ноября; № 275/276 Киев - Хмельницкий, который отправится туда и обратно 6 ноября; № 232/231 Запорожье - Ивано-Франковск, который будет отправляться 28 октября и 4 ноября, обратно - 29 октября и 5 ноября; № 728/727 Киев - Харьков, который будет отправляться туда и обратно 27 октября, 1, 2 ноября; № 191/192 Киев - Львов, отправление туда и обратно - 29 октября и 5 ноября.
Кроме того, "Укрзализныця" назначила поезд № 228 Одесса - Львов, который будет отправляться 28 октября и 4 ноября, в обратном направлении - 30 октября и 6 ноября; № 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, который отправится из столицы 28 октября и в обратном направлении - 30 октября; № 235 Харьков - Ужгород, который будет отправляться 28 октября, 1, 4 ноября и в обратном направлении - 30 октября, 2, 6 ноября; № 209/210 Киев - Николаев, который будет отправляться 28 октября, 7 ноября и обратно - 27 октября, 6 ноября.
В сообщении отмечается, что билеты на данные поезда можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.
«Укрзализныця» продолжает изучать спрос пассажиров на ж/д перевозки и в случае необходимости будет назначать дополнительные поезда.
Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планирует с 30 октября увеличить количество свободных в продаже ж/д билетов почти на 3,9 тыс. в сутки за счет отмены трех видов брони и изменения распределения мест по видам продаж.