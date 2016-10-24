"Укрзализныця" назначила на первую неделю ноября 9 дополнительных поездов

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины акционерная компания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила на период осенних школьных каникул с 27 октября по 7 ноября девять дополнительных поездов.

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В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что в этот период будут курсировать следующие дополнительные поезда: № 207 Киев - Ужгород, который будет отправляться из Киева 28 октября и 4 ноября, а в обратном направлении - 30 октября и 6 ноября; № 275/276 Киев - Хмельницкий, который отправится туда и обратно 6 ноября; № 232/231 Запорожье - Ивано-Франковск, который будет отправляться 28 октября и 4 ноября, обратно - 29 октября и 5 ноября; № 728/727 Киев - Харьков, который будет отправляться туда и обратно 27 октября, 1, 2 ноября; № 191/192 Киев - Львов, отправление туда и обратно - 29 октября и 5 ноября.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила поезд № 228 Одесса - Львов, который будет отправляться 28 октября и 4 ноября, в обратном направлении - 30 октября и 6 ноября; № 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, который отправится из столицы 28 октября и в обратном направлении - 30 октября; № 235 Харьков - Ужгород, который будет отправляться 28 октября, 1, 4 ноября и в обратном направлении - 30 октября, 2, 6 ноября; № 209/210 Киев - Николаев, который будет отправляться 28 октября, 7 ноября и обратно - 27 октября, 6 ноября.

В сообщении отмечается, что билеты на данные поезда можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

«Укрзализныця» продолжает изучать спрос пассажиров на ж/д перевозки и в случае необходимости будет назначать дополнительные поезда.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планирует с 30 октября увеличить количество свободных в продаже ж/д билетов почти на 3,9 тыс. в сутки за счет отмены трех видов брони и изменения распределения мест по видам продаж.