В "Укравтодоре" представили нового руководителя - поляка Новака (фото)

Своевременная подготовка дорожного хозяйства к зимнему сезону в настоящее время является приоритетной задачей новой команды Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодора»).

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Об этом сообщил назначенный Кабмином 19 октября исполняющий обязанности главы госагентства, экс-министр транспорта Польши Славомир Новак в ходе знакомства с коллективом предприятия.

"Первоочередным шагом, очень важным, станет подготовка дорог к зиме, потому что я получил информацию от министра что в этом году это сделать нужно очень быстро...Я понимаю, что задачи на меня возложены очень большие, и я готов приложить все усилия, чтобы вместе мы смогли сделать многое и улучшить состояние дорог...Я думаю, что совместно с командой «Укравтодора» мы быстро войдем в курс дел", - сообщил Новак.

Он подчеркнул, что реформирование "Укравтодора" и улучшение состояния дорог является непосильной задачей для одного лишь руководителя, в этой связи, он отметил, что открыт к сотрудничеству и нуждается в поддержке не только на уровне правительства, но и от коллектива предприятия.

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"Я знаю, легко не будет. Один человек тут ничего не сделает, тут нужна поддержка министра, правительства, поддержка коллектива. Все, кто хочет честно и упорно работать - приглашаю к нам. Я не маг, не ожидайте от меня чуда, дороги не строятся так быстро, они в очень плохом состоянии, даст Бог, мы справимся", - выразил надежду новоназначенный руководитель "Укравтодора".

В свою очередь, присутствующий на встрече нового руководителя госагентства с трудовым коллективом министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул, что готов оказать Новаку полную поддержку на пути реформ "Укравтодора" и отметил, что верит в его успех на новом посту.

"Этот человек является не только незаурядным политиком, но и очень талантливым чиновником, который прекрасно понимает систему европейского образца, к которой мы должны прийти. И я уверен, что у него это получится", - сообщил министр и поблагодарил предыдущее руководство "Укравтодора" за проделанную работу.

"Мы видим, что Украина стала строительной площадкой в этом году и я уверен, что этот темп будет приумножен Новаком. Я уверен, что с Новаком мы получим новое качество украинских дорог, новый подход к системе планирования, контроля качества и повышения безопасности на дорогах", - добавил Омелян.

Как отметил глава Мининфраструктуры, сейчас зарплата у Новака будет небольшая, но в скором времени, возможно, она будет пересмотрена.

"Я надеюсь, что в его случае будет увеличение зарплаты, на уровне правительства", - добавил министр.

В свою очередь, Новак сообщил, что будет работать пять дней в неделю в Киеве, а на выходные ездить к семье в Польшу.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Кабинет министров назначил экс-министра транспорта Польши Славомира Новака главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).

Новак занимал пост министра транспорта Польши с 2011 по 2013 год. При этом во время работы на родине Новак был замешан в нескольких скандалах. В частности, в 2013 году он покинул пост министра после скандала со швейцарскими часами фирмы Ulysse Nardin за 5,5 тыс. долл., которые он не указал в декларации. В расследованиях польских журналистов Новак обвинялся в тесных контактах с бизнесом, а также в махинациях с уплатой налогов.

Выступая на заседании Кабмина, Новак сообщил, что, будучи министром транспорта, отвечал за стратегию развития транспортной отрасли Польши, а также за привлечение инвестиций для подготовки к Евро-2012. Также он отметил, что занимался реформированием "Польских железных дорог".