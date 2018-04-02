Ударим польским экспатом по украинскому бездорожью

«Один человек тут ничего не сделает. Мне нужна поддержка министра, правительства, коллектива. Я не маг, не ожидайте от меня чуда. Дороги не строятся так быстро, но дай Бог, мы справимся». Вот с такими словами в понедельник обратился новоиспеченный руководитель «Укравтодора» Славомир Новак к коллективу по случаю своего представления.

А представлял Новака не кто иной, как министр инфраструктуры Владимир Омелян. То есть тот, кто, собственно, его нашел и уговорил возглавить одну из самых проблемных и скандальных компаний, какой и является «Укравтодор». «Этот человек является не только незаурядным политиком, но и очень талантливым чиновником, который прекрасно понимает систему, к которой мы должны прийти. Уверен, что у него это получится», - как в ни в чем не было заявил на представлении министр.

И это при том, что назначение Новака вызвало очень бурную реакцию как в Украине, так и в Польше. Так, польские журналисты отмечали, что такое назначение может разозлить действующую власть в Польше. Аналогичного мнения придерживаются и часть отечественных экспертов и журналистов. Хотя есть и те, кто позитивно отзывается о Новаке. «Портфолио этого человека впечатляет. Поэтому, я думаю, что это позитивный шаг. Глядя на его опыт в Польше, можно сказать, что человек решил проблему использования выделенных Евросоюзом безвозмездных денег на развитие польской инфраструктуры», - сообщил в комментарии УНИАН экс-заместитель министра инфраструктуры Украины, эксперт по вопросам транспорта Александр Кава. Не секрет, что похожая проблема существует сейчас и в «Укравтодоре», когда уже несколько лет подряд госагентство не использует в полном объеме выделенные международными финансовыми организациями кредитные средства.

Кроме того, эксперт зачислил в актив Новака реализацию знаковых инфраструктурных проектов – строительство дороги Варшава-Берлин и масштабную реконструкцию железных дорог.

«Новак - это тот человек, который очень хорошо понимает, что такое инфраструктура, как ею управлять, и какой она должна быть. Для меня это назначение было неожиданным, но надеюсь, что это будет приятная неожиданность», - подчеркивает эксперт.

Биография Новака: взлеты и падения

Нужно отметить, что у себя на родине, в Польше, Славомир Новак действительно сделал блестящую политическую карьеру - от рядового члена партии до депутата Сейма и министра. Он окончил украинский университет, морскую академию и Лондонскую бизнес-школу. На заре политической карьеры Новак вступил в Либерально-Демократический Конгресс, главой которого был ныне известный польский политик Дональд Туск. Затем, в 2004 году он стал депутатом польского Сейма от партии «Гражданская платформа», соучредителем которой являлась партия «Союз Свободы», образованная в результате слияния вышеупомянутого Конгресса с Демократическим Союзом.

В Сейме молодой политик в считанные годы прошел путь от депутата до заместителя председателя фракции «Гражданская платформа», а в 2010 году – возглавил одно из региональных подразделений этой партии.

Однако, наиболее запоминающимся пунктом его биографии стал период с 2011 по 2013 годы, когда Новак возглавлял Министерство транспорта, строительства и морского судоходства в правительстве премьера Туска. За это время он успел отличиться на этом посту как в хорошем, так и в плохом смысле. Так, эксперты отмечают, что за время его каденции было построено самое большое количество дорог - более 850 км. Правда, не все так радужно. Злые языки поговаривают, что его успех в дорожном секторе был предопределен тем, что его предшественник заключил львиную долю контрактов на строительство этих дорог, тогда как Новаку оставалось лишь построить автобаны и не воровать деньги.

Будучи профильным министром, он отвечал за годовой бюджет в 8-10 миллиардов евро, подготовил национальный план строительства дорог на 2015-2023 годы, а также отвечал за подготовку ряда инфраструктурных проектов к Евро-2012.

В ж/д сфере Славомир Новак запустил процесс приватизации государственных железнодорожных предприятий. Помимо этого, при Новаке в Польше велась активная работа по запуску скоростного ж/д движения. Однако, регулярное скоростное сообщение в Польше появилось уже после его отставки.

Кстати, наиболее громкий скандал, вынудивший его хлопнуть дверью и поставивший крест на его карьере в Польше, связан с ношением дорогих часов.

Польские журналисты как-то заприметили на руке чиновника дорогие часы швейцарской фирмы Ulysse Nardin, стоимостью около 5,5 тыс. долл., которые он «забыл» упомянуть в своей декларации. И хотя он своей вины не признал, тем не менее - добровольно ушел в отставку. Согласно польскому законодательству, Новаку грозило до трех лет тюрьмы, однако в конечном итоге ему повезло – он отделался лишь штрафом в размере стоимости часов.

Проект по имени «Новак»

Теперь у Новака появился шанс в Украине все начать с чистого листа. Неудивительно, что тот еще в среду, во время рассмотрения его кандидатуры правительством Гройсмана, с ходу презентовал план реформирований дорожной отрасли.

«Мое виденье реформ - это создание государственного дорожного фонда, и улучшение сотрудничества с ЕБРР и ЕИБ. Нам нужно быстро сделать план строительства и реконструкции дорог на основании трафика. Также мы введем международные стандарты для контрактов», - отметил Новак.

Помимо этого, он отметил, что его главными задачами на новом посту станет привлечение иностранных инвестиций и компаний для участия в дорожных тендерах.

«Нам нужно сделать приоритетом реконструкцию дорог на следующие 5 лет и параллельно, если будет капитал, запускать проекты концессионных дорог. Мне также очень важно провести внутреннюю реформу «Укравтодора» и создать эффективную систему контроля грузовых машин и сбора штрафов за перегруз», - добавил поляк, уточнив, что он открыт к сотрудничеству и попросил оказать ему поддержку в осуществлении реформ в Украине.

«Не ждите чуда, мне нужна ваша поддержка, без поддержки всего правительства я не сдвинусь с места, я приглашаю вас в свой проект», - подчеркнул новый глава «Укравтодора».

Спасибо Омеляну за поляка

Многих интересовало – как на печерских холмах появился очередной польский экспат? Министр инфраструктуры в разговоре с журналистами не стал скрывать, что приглашение Новака - это целиком его инициатива.

«Ситуация с конкурсом «застопорилась» и я вышел с таким вариантом…Без нормального руководителя эффективность «Укравтодора» очень низкая. Нам нужен волевой человек с опытом, который готов принести изменения. Так удалось убедить всех, в том числе премьер-министра", - отметил Омелян.

По словам министра, Новак не сразу принял приглашение возглавить «Укравтодор» - его долго пришлось уговаривать.

"Я его упрашивал 1,5 месяца, чтобы он согласился. У него был свой небольшой частный бизнес с офисом в Брюсселе. Но у него есть амбиции, которые не до конца были реализованы в Польше. Мне приятно, что он готов их реализовать в Украине", - сообщил детали переговоров министр, добавив, что в «Укравтодор» должен наконец-то прийти человек с западным, а не советским мышлением, что позволит преобразовать предприятие в инновационную европейскую компанию.

"Нельзя строить новые дороги старым заржавленным катком. Нельзя превратить "Укравтодор" в современную скорую европейскую компанию, используя постсоветское мышление. Европейский руководитель должен наполнить "Укравтодор" европейским содержанием», - отметил Омелян.

Правда, пока Новак – отнюдь не полноценный руководитель. А всего лишь исполняющий обязанности. И ему еще предстоит пройти кадровый конкурс, если тот, конечно, будет назначен в ближайшее время.

Правда украинским властям предстоит решить еще очень чувствительный вопрос – назначить Новаку вменяемую заработную плату.

«Пока она составляет порядка 10-12 тысяч гривен, что бросает его в дикий шок. Мы должны найти механизм, чтобы зарплата была у него точно выше, - резюмировал Омелян. Ведь на одном только желании восстановить свое реноме далеко не «уедешь»…

Александра Данько