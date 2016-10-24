Работать команде Бальчуна в "Укрзализныце" чрезвычайно трудно - Омелян

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью ТСН.

"Я не могу сказать, что новая команда – это "эпик фейл", но работать им там очень тяжело", - сказал министр.

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"Я рассчитывал, что процесс адаптации будет быстрее, но он затянулся. Сейчас мы принимаем все возможные меры, чтобы помочь, чтобы рассказать, предложить возможные механизмы, которые выведут УЗ вперед", - добавил Омелян.

Министр инфраструктуры отметил, что ситуация в "Укрзализныце" не отличается от ситуации по всей стране.

"Да, привыкли воровать, привыкли не работать, привыкли злоупотреблять своей должностью – эти черты присущи любому госпредприятию или органа власти. Мы меняем эту ситуацию. Я верю, что мы добьемся качественных изменений во время корпоратизации УЗ, когда мы полностью изменим систему управления, введем новые стандарты, сможем качественно повысить ответственность каждого сотрудника", - сказал Владимир Омелян.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен изменить нынешний состав наблюдательного совета Публичной акционерной компании "Укрзализныця" и ввести в ее состав независимых специалистов. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте подчеркнул, что "Укрзализныця" за год должна выйти на стабильные перевозки грузов и пассажиров.