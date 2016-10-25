Министр инфраструктуры уверяет, что на него никто не давил при выборе главы "Укравтодора"
Министр инфраструктуры Владимир Омелян уверяет, что выбрал Славомира Новака новым руководителем "Укравтодора" после изучения более чем 150 резюме на эту должность.
Об этом он рассказал в интервью ТСН.
"Я с ним познакомился после изучения более чем 150 резюме на эту должность, и был приятно поражен тем, что он сделал. Он уже украинский гражданин. Он сделал очень много. Перед ним стояли как раз те вызовы, что стоят перед нами – это выстроить систему автодора его страны, приватизировать то, что должно быть приватизированным, запустить государственные механизмы, привлечь иностранные средства. Он это сделал с успехом", - сказал Омелян.
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Министр инфраструктуры говорит, что обсуждал кандидатуру Новака с "Народным фронтом" и БПП, но уверяет, что на него никто не давил в решении о назначении польского экс-министра на должность "Укравтодора".
"Безусловно, мы все это обсуждали, но не в том контексте, что я спрашивал, кого бы они хотели видеть. Я выбрал оптимальную кандидатуру с моей точки зрения, и просто согласовал ее со всеми ключевыми игроками на рынке. Я считаю, это оптимальный подход, он не содержит никакой коррупционной составляющей, это делается с целью получения политической поддержки и консенсуса элит ради реформы страны. У нас есть 100% поддержка, есть понимание и необходимость. Мы пришли в инфраструктуре к той точке, что мы либо что-то меняем, или падаем в пропасть. Большинство людей это понимает и на аргументированные изменения они идут охотно", - сказал Владимир Омелян.
Как сообщал УНИАН, 19 октября Кабинет министров назначил экс-министра транспорта Польши Славомира Новака главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).
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Новак занимал пост министра транспорта Польши с 2011 по 2013 год. При этом во время работы на родине Новак был замешан в нескольких скандалах. В частности, в 2013 году он покинул пост министра после скандала со швейцарскими часами фирмы Ulysse Nardin за 5,5 тыс. долл., которые он не указал в декларации. В расследованиях польских журналистов Новак обвинялся в тесных контактах с бизнесом, а также в махинациях с уплатой налогов.
Выступая на заседании Кабмина, Новак сообщил, что, будучи министром транспорта, отвечал за стратегию развития транспортной отрасли Польши, а также за привлечение инвестиций для подготовки к Евро-2012. Также он отметил, что занимался реформированием "Польских железных дорог".