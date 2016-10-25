Министр инфраструктуры уверяет, что на него никто не давил при выборе главы "Укравтодора"

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Я с ним познакомился после изучения более чем 150 резюме на эту должность, и был приятно поражен тем, что он сделал. Он уже украинский гражданин. Он сделал очень много. Перед ним стояли как раз те вызовы, что стоят перед нами – это выстроить систему автодора его страны, приватизировать то, что должно быть приватизированным, запустить государственные механизмы, привлечь иностранные средства. Он это сделал с успехом", - сказал Омелян.

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Министр инфраструктуры говорит, что обсуждал кандидатуру Новака с "Народным фронтом" и БПП, но уверяет, что на него никто не давил в решении о назначении польского экс-министра на должность "Укравтодора".

"Безусловно, мы все это обсуждали, но не в том контексте, что я спрашивал, кого бы они хотели видеть. Я выбрал оптимальную кандидатуру с моей точки зрения, и просто согласовал ее со всеми ключевыми игроками на рынке. Я считаю, это оптимальный подход, он не содержит никакой коррупционной составляющей, это делается с целью получения политической поддержки и консенсуса элит ради реформы страны. У нас есть 100% поддержка, есть понимание и необходимость. Мы пришли в инфраструктуре к той точке, что мы либо что-то меняем, или падаем в пропасть. Большинство людей это понимает и на аргументированные изменения они идут охотно", - сказал Владимир Омелян.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Кабинет министров назначил экс-министра транспорта Польши Славомира Новака главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).

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Новак занимал пост министра транспорта Польши с 2011 по 2013 год. При этом во время работы на родине Новак был замешан в нескольких скандалах. В частности, в 2013 году он покинул пост министра после скандала со швейцарскими часами фирмы Ulysse Nardin за 5,5 тыс. долл., которые он не указал в декларации. В расследованиях польских журналистов Новак обвинялся в тесных контактах с бизнесом, а также в махинациях с уплатой налогов.

Выступая на заседании Кабмина, Новак сообщил, что, будучи министром транспорта, отвечал за стратегию развития транспортной отрасли Польши, а также за привлечение инвестиций для подготовки к Евро-2012. Также он отметил, что занимался реформированием "Польских железных дорог".