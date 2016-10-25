На границе с Польшей в очередях стоят сотни автомобилей

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

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По состоянию на 8:00 вторника, 25 октября, самая большая очередь наблюдается в ПП «Устилуг» – 180 автомобилей. В пункте «Рава-Русская» ждут оформления 150 авто, «Угринов» - 120, «Ягодин-авто» и «Краковец» по 100 автомобилей. Кроме того, в ПП «Шегини» стоят в очереди 60 автомобилей, "Смильница» и «Грушев» - по 50.

На границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой очередей возле пунктов пропуска нет.