США продлили запрет на полеты над востоком Украины и Крымом до конца октября 2018 года

Федеральное управление гражданской авиации (ФАА) и Минтранс США продлили запрет, введенный с 29 декабря 2014 года, на полеты американских авиакомпаний над Симферополем и Днепром, включая всю зону летной ответственности в этих районах, до 27 октября 2018 года.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Федерального реестра американского правительства.

Читайте такжеСамолеты российских авиакомпаний несмотря на запрет летают транзитом над Украиной

Согласно сообщению, запрет вступит в силу с 27 октября этого года и продлен в связи с сохранением нестабильной ситуации на востоке Украины. При этом в ведомстве отметили, что запрет может быть пересмотрен или отменен в случае изменения ситуации.

Как сообщал УНИАН, решение о запрете полетов гражданской авиации над Симферополем и Днепропетровском было введено Федеральным управлением гражданской авиации США с 29 декабря 2014 года. Под действие документа подпадают все авиаперевозчики США, американские коммерческие операторы, а также лица, имеющие свидетельства летчиков США, за исключением случаев, когда такие лица действуют на воздушных судах, зарегистрированных в США, но как иностранные перевозчики.

В октябре прошлого года авиавласти США продлили данный запрет до 27 октября 2016 года.