В Одессу зашел последний в этом сезоне круизный лайнер (фото)

В акваторию Одесского морского торгового порта сегодня, 25 октября, зашел последний в этом сезоне круизный лайнер.

Как сообщи УНИАН в пресс-службе порта, ранним утром 25 октября в акваторию зашел круизный лайнер Island Sky (флаг – Багамские острова).

На борту теплохода находятся 105 туристов из Европы при общей пассажировместимости судна 114 чел. Судно, длина которого – 90,6 м, простоит у причала морского вокзала предположительно до полудня 26 октября.

«Это третий в 2016 году заход теплохода Island Sky в Одесский порт и последний заход пассажирского судна в главный круизный порт Украины в текущую навигацию», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что всего в сезоне этого года порт принял 5 судозаходов круизных лайнеров. Обслужено более 1230 пассажиров. По состоянию на середину октября, администрация порта получила 17 заявок на заходы пассажирских судов в 2017 году.

В пресс-службе добавили, что круизный сезон 2016 года войдет в историю Одесского порта, в том числе, как навигация с чрезвычайно малым количеством обслуженных судов.

Как сообщал УНИАН, 18 октября начальник администрации Одесского морского порта Михаил Соколов на пресс-конференции заявил, что в 2016 году почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом снизилось количество судозаходов круизных лайнеров.

По его словам, причина этого – помимо событий на востоке Украины и в Одессе 2 мая 2014 года, также стали теракты и попытка военного переворота в Турции.

В 2013 году в Одесский морской торговый порт было 106 круизных судозаходов, в 2014-м - 28, в 2015 году – 13. При этом на 2016 год порт получил 36 заявок на круизные судозаходы.