"Укрзализныця" увеличила до 11 количество дополнительных поездов на первую неделю ноября

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом на период осенних школьных каникул с 27 октября по 7 ноября, помимо ранее назначенных 9 дополнительных поездов, назначила еще два поезда: из Киева в Ковель и из Одессы в Харьков.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что в этот период будут курсировать следующие дополнительные поезда: №197/198 Киев - Ковель, который отправится туда и обратно 29 октября; №270/269 Одесса - Харьков, который отправится из Одессы 28 октября, а из Харькова - 30 октября; №207 Киев - Ужгород, который будет отправляться из Киева 28 октября и 4 ноября, а в обратном направлении - 30 октября и 6 ноября; №275/276 Киев - Хмельницкий, который отправится туда и обратно 6 ноября; №232/231 Запорожье - Ивано-Франковск, который будет отправляться 28 октября и 4 ноября, обратно - 29 октября и 5 ноября; №728/727 Киев - Харьков, который будет отправляться туда и обратно 27 октября, 1, 2 ноября; №191/192 Киев - Львов, отправление туда и обратно - 29 октября и 5 ноября.

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Кроме того, "Укрзализныця" назначила поезд №228 Одесса - Львов, который будет отправляться 28 октября и 4 ноября, в обратном направлении - 30 октября и 6 ноября; №249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, который отправится из столицы 28 октября и в обратном направлении - 30 октября; №235 Харьков - Ужгород, который будет отправляться 28 октября, 1, 4 ноября и в обратном направлении - 30 октября, 2, 6 ноября; №209/210 Киев - Николаев, который будет отправляться 28 октября, 7 ноября и обратно - 27 октября, 6 ноября.

В сообщении отмечается, что билеты на данные поезда можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

"Укрзализныця" продолжает изучать спрос пассажиров на ж/д перевозки и в случае необходимости будет назначать дополнительные поезда.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планирует с 30 октября увеличить количество свободных в продаже ж/д билетов почти на 3,9 тысячи в сутки за счет отмены трех видов брони и изменения распределения мест по видам продаж.