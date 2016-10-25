Волонтеры начали восстановление закрытого железнодорожного маршрута между Украиной и Польшей

Об этом сообщает на своей странице в Facebook директор департамента международного сотрудничества и международной технической помощи Львовской облгосадминистрации Полина Ли.

"Восстановление железнодорожного сообщения Хыров-Добромиль-Нижанковичи-Пшемысль даст новый импульс для развития Старосамборщины", - написала Ли.

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На польском портале Wschodnik.pl отмечается, что восстановление маршрута является инициативой волонтеров из Польши, которые предложили восстановить железнодорожное движение заброшенной более 20 лет назад пути Перемышль-Мальховице.

В связи с этим была организована акция "I Biesczadska Siekierezada Kolejowa", в рамках которой добровольцы расчищали заброшенную колею от деревьев, травы и кустов. Впоследствии, акция получила широкую поддержку как общественности, так и власти – ее партнерами выступили министр внутренних дел и администрации Мариуш Блащак, Министерство обороны, Пограничная стража, Государственная пожарная охрана, Полиция Польши и другие организации. Издание отмечает, что транзитное движение Загуж-Хыров-Перемышль станет возможным уже после открытия контрольного пункта "Нижанковичи-Мальховице" на украинско-польской границе.