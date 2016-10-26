Сервис онлайн заказа такси "Яндекс.Такси" официально заработал в Украине

После запуска с сервисом будут работать 300 автомобилей из 12 киевских таксопарков.

Также разработчики отметили, что в первые 4-5 недель работы сервиса оплата будет осуществляться только наличными, после чего планируется внедрить безналичный расчет.

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Как сообщал УНИАН, за последние несколько месяцев в Украине начали работать сразу несколько онлайн-сервисов для заказа такси. Так, в конце июня этого года в Киеве заработал словацкий сервис заказа такси Hopin. В это же время в столице запустили международный онлайн-сервис для заказа такси Uber, позволяющий вызвать машину, отслеживать ее перемещение и оплачивать заказ банковской карточкой.

В конце августа о своем намерении выйти на украинский рынок сообщили представители еще одного европейского сервиса заказа такси - Taxify.

Зимой этого года, после сообщений в СМИ о скором запуске сервиса Uber, столичные таксисты вышли на протест под здание КГГА, обвиняя столичные власти в лоббировании интересов транснациональных корпораций.