На границе с Польшей в очереди стоят 770 автомобилей
08:35, 26 октября 2016Транспорт/Связь
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По состоянию на 8:00 26 октября, в очередях возле пунктов пропусков на границе Украины с Польшей стоят 770 автомобилей.
В очередях застряли 770 автомобилей / фото: УНИАН
Об этом говорится в сообщении Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.
Отмечается, что очереди сохраняются возле пункта пропуска “Устилуг” - 250, “Рава-Русская” - 250, “Ягодин авто” - 170, “Шегини” - 30, “Угринов” – 70. В пунктах пропуска «Краковец», «Грушев» и «Смильница» очереди отсутствуют.
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Очереди на границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой отсутствуют.
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