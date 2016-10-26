На границе с Польшей в очереди стоят 770 автомобилей

Об этом говорится в сообщении Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Отмечается, что очереди сохраняются возле пункта пропуска “Устилуг” - 250, “Рава-Русская” - 250, “Ягодин авто” - 170, “Шегини” - 30, “Угринов” – 70. В пунктах пропуска «Краковец», «Грушев» и «Смильница» очереди отсутствуют.

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Очереди на границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой отсутствуют.