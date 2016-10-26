"Укрзализныця" отчиталась о прибыли: за 9 месяцев заработала более 1,2 миллиарда гривень

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины акционерная компания «Укрзализныця» в январе-сентябре 2016 года получила 1,24 млрд грн чистой прибыли по украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ), сказано в финансовом отчете компании, опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Сравнительные данные за аналогичный период прошлого года в отчете отсутствуют, поскольку свою хозяйственную деятельность в качестве акционерной компании "Укрзализныця" начала 1 декабря прошлого года.

Согласно отчету, чистый доход компании за указанный период составил 48,89 млрд грн.

Кроме того, в январе-сентябре этого года «Укрзализныця» получила 4,41 млрд грн валовой прибыли и 90,59 млн грн операционной прибыли.

Как сообщал УНИАН, ранее глава правления "Укрзализныци" Войцех Бальчун заявлял, что компания ожидает получить по итогам июля-сентября 2016 года чистый убыток в размере 990,51 млн грн, а по итогам года - 4,14 млрд грн чистого убытка.

«Укрзализныця» завершила 2015 год с убытком 16 млрд грн, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют.

В то же время, доходы компании в 2015 году по сравнению с 2014 годом выросли на 10,7 млрд грн (21,6%) и составили 60,1 млрд грн.

Финансовый план «Укрзализныци» на 2016 год предполагает получение прибыли по итогам года на уровне 98 млн грн, общий объем доходов запланирован на уровне 78,4 млрд грн, валовая прибыль - 7,9 млрд грн, EBITDA - 26 млрд грн.

Публичное акционерное общество «Украинская железная дорога» обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.