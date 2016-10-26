Южная Корея из-за забастовок значительно сократила экспорт автомобилей

12:41, 26 октября 2016
Транспорт/Связь
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Экспорт автомобилей из Южной Кореи в III квартале упал на 17,45% — до $7,23 млрд.

Иллюстрация REUTERS

Экспорт автомобилей из Южной Кореи упал на 17,45% в III квартале 2016 года —  до $7,23 млрд против $8,76 млрд в прошлом году, сообщает Yonhap со ссылкой на данные Корейской таможенной службы.

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Причиной снижения экспорта южнокорейских автомобилей послужило снижение мирового спроса и забастовки на местном производстве, передает RNS.

Лидер автомобилестроения в Южной Корее Hyundai Motor в течение III квартала отгрузил 515 тыс. автомобилей, что на 19,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года —  тогда было отгружено 639 тыс. автомобилей.

«Снижение уровня производства автомобилей, вытекающее из длительных забастовок в компаниях и замедления в глобальной экономике, ослабило экспорт автомобилей в Южной Корее. Этому способствовал также устойчивый рост зарубежного производства», —  сообщило ведомство.

Члены профсоюза Hyundai Motor провели забастовку длительностью несколько месяцев, требуя повышения заработных плат. После того, как в начале октября сотрудники и руководство пришли к соглашению, производство было восстановлено. За время забастовки не было произведено около 100 тыс. автомобилей. 

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