Южная Корея из-за забастовок значительно сократила экспорт автомобилей

Экспорт автомобилей из Южной Кореи упал на 17,45% в III квартале 2016 года — до $7,23 млрд против $8,76 млрд в прошлом году, сообщает Yonhap со ссылкой на данные Корейской таможенной службы.

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Причиной снижения экспорта южнокорейских автомобилей послужило снижение мирового спроса и забастовки на местном производстве, передает RNS.

Лидер автомобилестроения в Южной Корее Hyundai Motor в течение III квартала отгрузил 515 тыс. автомобилей, что на 19,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года — тогда было отгружено 639 тыс. автомобилей.

«Снижение уровня производства автомобилей, вытекающее из длительных забастовок в компаниях и замедления в глобальной экономике, ослабило экспорт автомобилей в Южной Корее. Этому способствовал также устойчивый рост зарубежного производства», — сообщило ведомство.

Члены профсоюза Hyundai Motor провели забастовку длительностью несколько месяцев, требуя повышения заработных плат. После того, как в начале октября сотрудники и руководство пришли к соглашению, производство было восстановлено. За время забастовки не было произведено около 100 тыс. автомобилей.