"Укрзализныця" с 4 ноября запустит после ремонта двухэтажный поезд Skoda

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины акционерная компания "Укрзализныця" намерена с 4 ноября после длительного простоя начать эксплуатировать пассажирский двухэтажный электропоезд чешской компании Skoda по маршруту, соединяющему Киев с Харьковом, Полтавой и Винницей.

"С 4 ноября три крупных областных центра: Харьков, Полтава и Винница получат новое качественное сообщение со столицей Украины - Киевом: на маршруте Харьков - Киев - Винница пассажиры смогут путешествовать скоростными двухэтажными поездами категории "Интерсити", - сказано в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Согласно сообщению, данный поезд №719/720 будет отправляться ежедневно, кроме вторников, из Харькова в 5:52 и прибывать в Винницу в 13:55. В обратном направлении поезд № 720 будет отправляться в 15:27 и прибывать в Харьков в 23:50.

В пресс-службе пояснили, что график движения этого поезда разработан таким образом, чтобы обеспечить максимально удобное сообщение жителям указанных городов со столицей, а большая емкость состава (636 кресел) позволит обеспечить высокий спрос на перевозки.

В сообщении отмечается, что по вышеуказанному графику поезд будет курсировать до 10 декабря 2016 года, после чего продолжит курсирование по новому графику движения поездов, который вводится с 11 декабря 2016 года.

Кроме того, для расширения маршрутной сети "Укрзализныця" запустит с 3 ноября скоростной двухсистемный поезд Экр-1 производства Крюковского вагоностроительного завода (Полтавская обл.) № 740/739 Киев - Кривой Рог - Киев, который будет курсировать ежедневно до введения нового графика движения поездов на 2016/2017 годы.

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Этот поезд будет отправляться из Киева в 17:24 и прибывать в Кривой Рог в 22:30, в обратном направлении поезд будет отправляться с 4 ноября в 06:40 и прибывать в столицу в 11:45. В пресс-службе добавили, что на пути следования поезд проследует без остановок.

В сообщении отмечается, что билеты на данные поезда можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

Отметим, что 21 октября скоростной поезд Skoda после проведения планового ремонта осуществил первый рейс из Харькова в Киев.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" планировала до 1 декабря 2015 года и до 1 марта 2016 года после проведения ремонта вернуть в эксплуатацию два пассажирских двухэтажных поезда чешской компании Skoda, однако затем эти сроки не единожды переносились.

По оценкам компании, за период простоя каждый поезд не принес около 320 млн грн дохода от перевозки пассажиров.