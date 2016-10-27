Toyota отзывает почти шесть миллионов авто из-за подушек безопасности

Toyota Motor Corp в среду сообщила, что отзывает примерно 5,8 миллиона автомобилей в Японии и за рубежом из-за возможной неисправности нагнетательных насосов подушек безопасности, произведённых Takata Corp, сообщает Рейтер.

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Отзыв автомобилей, включая Corolla и компактного хэтчбека Vitz, который в других странах известен под названием Toyota Yaris, коснётся моделей, произведённых в период с мая 2000 года по ноябрь 2001 года и с апреля 2006 года по декабрь 2014 года, сообщила компания в электронном письме.

Компания в том числе отзовет примерно 1,16 миллиона машин в Японии, около 820.000 автомобилей, проданных в Китае, и примерно 1,47 миллиона - на европейском рынке.