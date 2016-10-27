На границе с Польшей в очередях скопилось 1050 автомобилей – ГПСУ
10:15, 27 октября 2016Транспорт/Связь
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На пунктах пропуска на украинско-польской границе утром в четверг скопилось 1050 автомобилей.
На границе с Польшей в четверг скопилось 1050 автомобилей / dpsu.gov.ua
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы на своей странице в Facebook.
В частности, на пункте пропуска "Рава-Русская" проезда ждут 250 транспортных средств, на пунктах "Краковец" – 200, "Устилуг" – 160, "Ягодин-авто"– 140, "Угринов" – 90, "Грушев" – 100, "Шегини" – 80, "Смильница" – 30.
На границе с Венгрией на пункте пропуска "Лужанка" накопилось 20 автомобилей.
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На границе со Словакией, Румынией и Молдовой очередей нет.
Как сообщал УНИАН, вчера утром в очередях на украинско-польской границе стояли 770 автомобилей.
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