Украина оштрафовала российские авиакомпании на 721 миллион гривень за полеты в Крым

Украина начислила российским авиакомпаниям, осуществлявшим полеты в оккупированный Крым, штрафов на сумму 721,236 млн грн.

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Об этом УНИАН сообщили в Государственной авиационной службе Украины (Госавиаслужба).

"Всего после аннексии Крыма Российской Федерацией Украина начислила российским авиакомпаниям, нарушавшим украинское законодательство и осуществлявшим полеты в оккупированный Крым, 721,236 млн грн штрафов", - сообщили в Госавиаслужбе, добавив, что за нарушение запрета на полеты в Крым вынесено более 5 тыс. постановлений.

Также, представители ведомства, комментируя информацию о запуске ежедневных рейсов российской авиакомпанией "Аэрофлот" по маршруту Сочи - Симферополь, сообщили, что в отношении данной авиакомпании открыто более 1 тыс. судебных дел для взыскания штрафов.

Вместе с тем, представители Госавиаслужбы сообщили, что пока данные меры не способствуют уплате штрафов российскими авиакомпаниями.

"Пока они ничего не уплатили, ни копейки", - резюмировали в Госавиаслужбе.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года Госавиаслужба Украины приняла решение о запрете всех полетов над крымским полуостровом. Позже Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально подтвердила контроль украинских авиавластей над крымским авиационным пространством.

В мае этого года суд признал законным штраф Госавиаслужбы российской авиакомпании "Аэрофлот" на 7,7 млн грн за полеты в Крым.

Кроме запрета на авиаперелеты, украинские власти также закрыли для международного судоходства крымские морские порты, было прекращено железнодорожное и автобусное сообщение.