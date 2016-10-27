"Укрзализныця" планирует в 2017 году закупить почти 7 тысяч грузовых вагонов

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины акционерная компания "Укрзализныця" планирует в 2017 году приобрести почти 3,6 тысячи вагонов за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а в целом пополнить парк на 6,6 тысячи грузовых полувагонов.

Об этом сообщил член правления компании Иренеуш Василевский в интервью для всеукраинской транспортной газеты "Магистраль".

"До конца октября наши заводы выпустят первые из 370 вагонов, которые должны быть построены до конца этого года. Кроме того, объявлены восемь тендеров на сумму почти 1 миллиард гривень. По трем торгам были поданы менее чем две заявки, поэтому их отменили, а по остальным тендерам на приобретение 650 вагонов на ожидаемую сумму 635,7 миллиона гривень на днях уже будет определен победитель", - рассказал Василевский, добавив, что в проекте финансового плана компании на 2017 год также предусмотрено проведение тендеров на закупку четырех скоростных поездов локомотивной тяги.

По оценкам члена правления "Укрзализныци", изношенность подвижного состава достигла более 91%. С 1992 года и по сегодняшний день компания закупила более 25,5 тысячи грузовых вагонов, а списала почти 171 тысячу, что почти в 7 раз больше, чем было закуплено.

"Впервые за много лет мы восстановим более 30 тысяч вагонов, а на следующий год в планах отремонтировать еще 21 тысяч… На сегодняшний день нам не хватает почти 100 локомотивов и около 9 тысяч вагонов. Особенно остро стоит вопрос с тепловозами", - отметил Василевский.

По его данным, железнодорожники в первом полугодии 2016 года восстановили 24 локомотива за почти 160 миллионов гривень, а во втором полугодии планируется отремонтировать 102 локомотива.

Кроме того, согласно проекту финансового плана "Укрзализныци" на 2017 год, планируется провести капитально-восстановительный ремонт на подотчетных компании профильных ж/д заводах 218 машин, а в условиях депо – 7 электровозов и 4 тепловозов.

"Отмечу, что срок окупаемости инвестиций в новые локомотивы достаточно большой – более 15 лет. Поэтому мы будем активно привлекать внешние заимствования. В пассажирском сегменте акцент будет делаться на закупки скоростных поездов локомотивной тяги, а также рельсовых автобусов", – добавил Василевский.

Также он сообщил, что отныне списание вагонов будет происходить не в соответствии с нормативными сроками службы, а по результатам оценки их реального технического состояния, как это происходит в странах Евросоюза.

Член правления компании также сообщил, что сейчас на финальном этапе находится разработка стратегии развития "Укрзализныци", одним из элементов которой являются планы по обновлению подвижного и тягового состава, а сама стратегия должна быть утверждена правлением компании в течение месяца.

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Как сообщал УНИАН, ранее Украинская зерновая ассоциация (УЗА) пожаловалась на недостаточное количество имеющихся в распоряжении "Укрзализныци" вагонов-зерновозов для осуществления перевозок зерновых ж/д транспортом в пиковый период экспорта.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) оценила дефицит вагонного парка для ж/д перевозок зерновых грузов примерно в 2,5-3 тысячи вагонов в сутки, вследствие чего план таких перевозок на рынке выполняется всего на 42%. По данным ГПЗКУ, дефицит зерновозов привел к тому, что на конец октября корпорации не хватает вагонов для перевозки около 200 тысяч тонн зерна, что может привести к срыву сроков внешних контрактов и ставит под угрозу выполнение государственных экспортных программ в целом.

Кроме того, в конце сентября министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил о проблемах с доставкой угля на склады теплоэлектростанций в связи с нехваткой вагонов (около 1,3 тысячи штук), которые должна обеспечить "Укрзализныця".