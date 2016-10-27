Украинское Дунайское пароходство сократило прибыль почти на 45%

Национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне Украинское Дунайское пароходство (УДП, г. Измаил, Одесская обл.) в январе-сентябре 2016 года сократило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 44,4% - до 19,67 миллиона гривень с 35,39 миллиона гривень.

Об этом говорится в отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, чистый доход компании за девять месяцев текущего года увеличился на 6,2% - до 451,19 миллиона гривень.

Кроме того, в январе-сентябре этого года пароходство сократило валовую прибыль на 10,6% - до 53,98 миллиона гривень, а операционную прибыль также сократило в 5,8 раз - до 2,55 миллиона гривень.

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Как сообщал УНИАН, ранее Министерство инфраструктуры Украины утвердило проект финансового плана Украинского Дунайского пароходства с ожидаемой чистой прибылью в размере 23,7 миллиона гривень.

По итогам 2015 года УДП увеличило прибыль по сравнению с 2014 годом в 2,7 раза - до 22,93 миллиона гривень.

В январе-августе этого года пароходство сократило объем перевозок грузов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 6,1% - до 1,49 миллиона тонн с 1,59 миллиона тонн.

Украинское Дунайское пароходство - национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне и одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. Компания осуществляет около 25% транспортных перевозок по Дунаю. Флот компании насчитывает несколько сотен самоходных и несамоходных речных судов, а также морские суда дедвейтом 3-5 тысяч тонн: шесть сухогрузов, один нефтеналивной танкер.