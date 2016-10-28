На границе с Польшей в очередях застряли более 1200 автомобилей

В очередях к пропускным пунктам на границе Украины с Польшей стоят 1220 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

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По состоянию на 8:00 пятницы, 28 октября, самая большая очередь наблюдается в ПП "Рава-Русская" – 300 автомобилей. В пункте "Устилуг" ожидают оформления 220 авто, "Краковец" - 200, "Шегини" - 120, "Угринов" - 110, "Грушев" и "Смильница" - по 100. Кроме того, в ПП "Ягодин авто" своей очереди ожидают 70 автомобилей.

На границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой очередей возле пунктов пропуска нет.