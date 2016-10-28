Венгрия готова инвестировать 50 миллионов евро в строительство двух дорог на Закарпатье

Венгрия готова инвестировать 50 миллионов евро в строительство объездной дороги вокруг города Берегово в Закарпатской области и дороги, которая соединит Берегово и Мукачево.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"В интересах Венгрии и Украины то, чтобы была построена объездная дорога вокруг Берегово и дорога, которая будет соединять Берегово и Мукачево. Венгрия готова предоставить в рамках проекта 50 миллионов евро для того, чтобы эти два проекта были реализованы", - сказал Сийярто.

В свою очередь Климкин отметил, что во время сегодняшних переговоров стороны согласовали временные рамки реализации пяти инфраструктурных проектов в Закарпатье.

"Петер сегодня привез очень радостную новость: мы будем начинать инвестиции в один из главных проектов — объездная дорога вокруг Берегово и дорога, которая ведет к границе, что увеличит и количество рабочих мест, и инфраструктурную сеть", - сказал Климкин.

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Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Закарпатский облсовет обратился к правительству с просьбой выделить средства на продолжение строительства объездной дороги вокруг города Берегово.

Строительство этой автодороги протяженностью 14,7 км и стоимостью 149 миллионов гривень было начато в 2005 году. На сегодняшний день на объекте только частично выполнены работы на сумму 25,1 миллиона гривень. В 2012 году были начаты работы по корректировке проекта. Проиндексированная стоимость работ к ценам декабря 2015 года составила 510 миллионов гривень.

Заказчиком работ является Государственная фискальная служба Украины, выполняются работы в рамках программы приграничного сотрудничества "Европейский инструмент соседства и партнерства в рамках проекта "Эффективная и безопасная границу между Венгрией и Украиной".