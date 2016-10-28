Между Киевом и Львовом на ноябрь запустят дополнительный скоростной поезд

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины акционерная компания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила дополнительный скоростной поезд категории "Интерсити+" №745/746 по маршруту Киев - Львов - Киев, который начнет курсировать с 3 ноября.

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В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что этот поезд будет курсировать из Киева и Львова 3, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 ноября и отправляться со станции Киев-Пассажирский в 14:20, а прибывать во Львов в 19:45 (3 и 4 ноября), а в остальные дни – в 19:38, делая остановку на станции Коростень.

В обратном направлении поезд будет отправляться в вышеуказанные дни в 22:36 и прибывать в столицу в 4:56 с остановкой на станции Коростень.

По данным пресс-службы, кроме этого поезда во львовском направлении ежедневно курсируют другие скоростные поезда "Интерсити+": №743/744 Дарница, Киев – Львов – Киев, Дарница и №741/742 Дарница, Киев – Трускавец – Киев, Дарница.

В сообщении отмечается, что билеты на данный поезд можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила на период осенних школьных каникул с 27 октября по 7 ноября 12 дополнительных поездов.

Кроме того, «Укрзализныця» с 4 ноября после длительного простоя начнет эксплуатировать пассажирский двухэтажный электропоезд чешской компании Skoda по маршруту Харьков - Винница через Киев и Полтаву.

"Укрзализныця" планирует с 30 октября увеличить количество свободных в продаже ж/д билетов почти на 3,9 тыс. в сутки за счет отмены трех видов брони и изменения распределения мест по видам продаж.