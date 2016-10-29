На границе с Польшей в очередях в пункты пропуска стоят более 1300 автомобилей

Сегодня утром на границе с Польшей в очередях в пункты пропуска стоят 1370 автомобилей.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

Так, в пункте пропуска “Рава-Русская” ожидают оформления 300 автомобилей, “Устилуг” - – 250, “Краковец” – 200, “Ягодин авто” – 190, “Угринов” – 150, “Шегини” – 120, “Грушев” -100, “Смильница” -60.

В пунктах пропуска на границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой очередей нет, уверяют пограничники.

Напомним, вчера, 28 октября на границе с Польшей в очередях стояли 1200 автомобилей. Самая большая очередь тоже наблюдалась в ПП «Рава-Русская».