На границе с Польшей в очередях стоят более 700 автомобилей - ГПСУ

Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

Самые большие очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Краковец" (250 автомобилей), "Устилуг" (200 авто), и "Рава-Русская" (150).

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На пунктах пропуска "Угринов" - 70 автомобилей, "Ягодин авто" - 50.

Перед пунктами пропуска "Шегини", "Грушев" и "Смильница" очередей нет.

Очередей не зафиксировано также и в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.

Как сообщал УНИАН, ранее посол Республики Польша в Украине Ян Пекло высказался за увеличение пунктов пропуска на украинско-польской границе для уменьшения очередей.