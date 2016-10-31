На границе с Польшей в очередях стоят более 700 автомобилей - ГПСУ
00:45, 31 октября 2016Транспорт/Связь
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В очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 30 октября находятся 720 автомобилей.
Самая большая очередь зафиксирована в пункте пропуска "Краковец" / фото: УНИАН
Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.
Самые большие очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Краковец" (250 автомобилей), "Устилуг" (200 авто), и "Рава-Русская" (150).
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На пунктах пропуска "Угринов" - 70 автомобилей, "Ягодин авто" - 50.
Перед пунктами пропуска "Шегини", "Грушев" и "Смильница" очередей нет.
Очередей не зафиксировано также и в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.
Как сообщал УНИАН, ранее посол Республики Польша в Украине Ян Пекло высказался за увеличение пунктов пропуска на украинско-польской границе для уменьшения очередей.
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