"Укравтодор" хочет внедрить корейскую систему управления строительством
Внедрение корейской системы управления строительством позволит обеспечить прозрачность процесса.
Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует внедрить корейскую систему управления строительством, чтобы обеспечить прозрачность процесса.
Об этом сообщил проектный менеджер Prozorro Алексей Соболев на своей странице в Facebook.
"Такую систему будем строить в Украине! Корейцы предоставили очень подробные документы по тому, как система работает, и теперь мы ищем людей, которые могут написать ТЗ (техническое задание – УНИАН) на основе этих документов для пилотного внедрения в "Укравтодоре", – написал Соболев.
При этом конкурс на написание ТЗ проводит инициатива по прозрачности строительства CoST, оценивающая максимальную стоимость разработки технического задания в 510 тысяч гривень.
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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров назначил экс-министра транспорта Польши Славомира Новака главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров рассчитывает в текущем году направить порядка 18-19 миллиардов гривень на ремонт и строительство автомобильных дорог государственного и местного значения.
В целом в текущем году правительство планировало отремонтировать и построить 1700 км дорог, что составляет около 10% протяженности всех автомобильных трасс нашей страны.
По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.