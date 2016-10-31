"АвтоВАЗ" с начала года увеличил убыток более чем в 2 раза

За девять месяцев текущего года чистый убыток "АвтоВАЗа" по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) вырос до 540,5 миллиона долларов, увеличившись почти в 2,2 раза, сообщает Росбалт.

"Выручка компании за это время составила 2,074 миллиарда долларов (в прошлом году этот показатель был равен 2,085 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении.

В целом по итогам 2015 года году "АвтоВАЗ" получил убыток в размере 1,76 миллиарда долларов, выручка сократилась на 8% до 2,8 миллиарда долларов, отмечается в отчете компании.

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Как сообщал УНИАН, 2015 год оказался весьма сложным для российских автопроизводителей. Продажи упали, а затраты предприятий выросли из-за курса валют и повышения закупочных цен на автокомпоненты. Только за январь-сентябрь 2015 года продажи LADA на внутреннем рынке упали на 28,3% при общем падении российского авторынка на 33,5%.

Чистый убыток группы "АвтоВАЗ" за девять месяцев вырос в 1,8 раза - 150 миллионов долларов, а выручка за отчетный период снизилась на 7,7% - до 1,99 миллиарда долларов. Основные направления оздоровления "АвтоВАЗа" и адаптации к существующим рыночным условиям были озвучены на заседании совета директоров 30 ноября 2015 года.

В их числе - оптимизация производственных линий, социальные программы поддержки добровольного ухода на пенсию и введение особых условий работы.