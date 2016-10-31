Строительство в Одессе новой взлетно-посадочной полосы обойдется в 1,6 млрд гривень - мэрия

Об этом сегодня, 31 октября, на аппаратном совещании сообщил городской голова Геннадий Труханов.

Мэр рассказал, что обсуждал вопрос финансирования с премьер-министром Владимиром Гройсманов и министром инфраструктуры Владимиром Омельяном. По его мнению, Одесса имеет хорошие перспективы для реализации проекта.

А уже во второй половине дня в помещении одесского аэропорта состоялось первое расширенное совещание под руководством Одесского городского головы Геннадия Труханова по вопросам строительства взлетно-посадочной полосы. Напомним, что на последней сессии горсовета одесская мэрия вернула аэропорт в коммунальную собственность города.

На совещании были выработана дорожная карта действий, которая позволит приступить к работам уже в ближайшее время

Отметим, что новая взлетно-посадочная полоса будет построена рядом со старой. Стоимость проекта – порядка 1,6 млрд грн. Помимо покрытия, предусматривается установка современного оборудования, которое позволит принимать борты даже в неблагоприятных погодных условиях.