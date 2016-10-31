Одесса надеется получить первые 150 миллионов гривень на новую взлетно-посадочную полосу до конца года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Труханов заявил сегодня во время аппаратного совещания.

По его словам, он по телефону обсуждал грядущее строительство с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

«Мы проговаривали вопрос выделения средств, как они будут выделяться, и когда мы сможем приступить к этому одному из важнейших направлений… Эта как никогда близко к реализации. В этом из государственного бюджета мы должны получить первые 150 млн грн», - сказал Труханов.

В общей сложности на новую ВПП, по данным мэра, нужно 1,5-1,6 млрд грн. Планируется, что она будет построена рядом с действующей ВПП.

«В случае реализации проекта, мы получим новую взлетно-посадочную полосу с современным навигационным оборудованием, что позволит наш аэропорт сделать практически всепогодным», - подчеркнул Труханов.

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Как сообщал УНИАН, 19 октября Одесский городской совет решил вернуть в собственность города международный аэропорт «Одесса». Депутаты поддержали два вопроса - выход горсовета из состава ООО «Международный аэропорт «Одесса» и возврат в коммунальную собственность имущества, которое ранее было передано в пользование ООО. Последнее было создано летом 2011 года двумя структурами - коммунальным предприятием «Международный аэропорт «Одесса» и ООО Odessa Airport Development.

14 августа 2014 года директор ООО «Международный аэропорт «Одесса» Виталий Портянко заявлял, что аэропорт планирует начать строительство новой искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) осенью 2014 года. Предполагалось, что работы продлятся 24 месяца. Сообщалось, что новая взлетно-посадочная полоса будет иметь аналогичную предшественнице длину - 2,8 тыс. метров и несколько меньшую ширину – 45 метров вместо 56. Но при этом несущая способность покрытия увеличится в 2 раза.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии и Африки.