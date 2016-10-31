"Антонов" покажет свои самолеты на международной авиавыставке в Китае

Государственное предприятие «Антонов» представит свою продукцию и программы кооперации в рамках одного из крупнейших в юго-восточной Азии авиасалонов China Air Show'2016, который пройдет 1-6 ноября в городе Чжухай (КНР).

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Как сообщили в пресс-службе «Антонов», украинские авиастроители представят стендовые модели самолетов Ан-178, Ан-132 и Ан-158, а также проведут ряд встреч с целью расширить спектр сотрудничества между Украиной и Китаем в авиационной сфере.

Как подчеркнули на предприятии, сотрудничество с Китаем является одним из приоритетных, и на текущий момент «Антонов» разрабатывает сразу несколько совместных с китайскими партнерами программ. «Их основу составляет использование транспортного самолета Ан-178, а также использование крупнейшего в мире самолета Ан-225 «Мрия».

Как сообщал УНИАН, в конце августа текущего года «Антонов» и китайская компания Aerospace Industry Corporation of China подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, в том числе по проекту достройки самолета Ан-225, а также о возможности развернуть серийное производство Ан-225 на территории Китая. Объем производства и сроки его запуска на данный момент обсуждаются. Разработку проектной документации по достройке второго экземпляра Ан-225 «Мрия» планировали завершить до конца года.

Госпредприятие «Антонов» - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.