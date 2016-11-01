В Украине выросли продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в октябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 8% - до 5,63 тыс. единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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Как отметили представители ассоциации, продажи в этом сегменте авторынка были одними из самых низких с начала текущего года.

Согласно данным "Укравтопрома", лидером по объему продаж в прошлом месяце стала Toyota. Октябрьские продажи этого бренда в Украине составили 777 новых легковых авто, что на 50% больше результата прошлогоднего октября.

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Вторую позицию на рынке занял французский бренд Renault. По итогам октября было продано 729 автомобиля этого бренда, что на 31% больше прошлогоднего показателя.

Третьей маркой по популярности у украинцев в прошлом месяце стала Skoda. Продажи автомобилей этой марки выросли на 50% - до 431 единиц.

Как сообщал УНИАН, в сентябре рынок новых легковых автомобилей вырос на 32% - до 5,771 тыс.

По итогам 2015 года продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились вдвое – до 46,6 тыс. штук. По прогнозам экспертов, продажи легковых авто в 2016 году вырастут на четверть и составят около 60 тыс. штук.