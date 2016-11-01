Украина 10 ноября проведет консультации с Россией в рамках ВТО по ограничению транзита

Украина 10 ноября проведет консультации в рамках Всемирной торговой организации с Россией по ограничению транзита в страны Центральной Азии, сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на брифинге в Киеве.

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«У нас по состоянию на сегодняшний день есть запрос (в ВТО - УНИАН), связанный с вагонами и железнодорожным оборудованием. Второй запрос - по ограничениям транзита, по которому у нас пройдут консультации 10 ноября с Российской Федерацией», - сказала она.

По словам Микольской, Украина готовит третий иск в ВТО к РФ по факту ограничения российскими регуляторами импорта некоторых видов украинской продовольственной продукции, однако не планирует подавать иски относительно продовольственного эмбарго, введенного РФ.

«Третий иск, который мы готовим, касается ограничений импорта в Российскую Федерацию некоторых продовольственных товаров происхождением из Украины. Когда мы говорим об ограничениях, то имеем в виду ограничения Госпродпотребстандарта РФ, либо их фитосанитарных и ветеринарных служб, которые касаются либо качества нашей продукции, либо упаковки, либо ее соответствия другим нормам законодательства», - подчеркнула торгпред.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Украина в рамках своего участия во Всемирной торговой организации начала процедуру оспаривания решения правительства РФ о введении эмбарго на транзит украинских товаров по российской территории в направлении третьих стран.

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем сообщила, что Европейский Союз направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) официальное письмо о намерении присоединиться в качестве третьей стороны к искам, поданным Украиной в ВТО против торговых и транзитных ограничений со стороны Российской Федерации.

Россия отказалась включить Европейский Союз в качестве третьей стороны в спор в рамках Всемирной торговой организации относительно блокирования РФ украинского транзита, однако не сможет этого сделать на следующих этапах рассмотрения дела.

Свою позицию Украина уже представляла на Генеральном совете ВТО 24 февраля и 27 июля текущего года, а также на заседаниях соответствующих комитетов ВТО. Причем доводы украинской стороны поддержали делегации Канады, США, ЕС, Японии, Австралии, Швейцарии, Кореи и Турции.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.