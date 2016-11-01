Украина договорилась с Венгрией об увеличении разрешений на грузоперевозки

Украина и Венгрия договорились об увеличении пакета разрешений на осуществление международных грузоперевозок между странами для украинских перевозчиков.

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Как сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Владимир Кистион, соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Хочу также подчеркнуть, что была достигнута договоренность об увеличении квот разрешений для украинских перевозчиков. Это даст возможность оживить наши внешнеэкономические отношения", - сообщил он.

При этом, о каком количестве разрешений идет речь, Кистион не уточнил.

Также он добавил, что в ходе переговоров стороны договорились о модернизации общих инфраструктурных объектов, в частности, модернизации пограничных пунктов пропуска и приграничных дорог.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Венгрия отказала Украине в предоставлении необходимого пакета разрешений на международные грузоперевозки на 2016 год. Венгерская сторона предоставила всего 6,5 разрешений при запрашиваемых 45 тыс.

Ранее в Мининфраструктуры сообщили, что министерство будет выдавать разрешения Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) на выполнение международных автоперевозок с учетом частоты пересечения границы перевозчиками.