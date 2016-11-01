Омелян - Бальчуну: нужно ускорить реформы в "Укрзализныце" и сосредоточиться на работе, а не на пиаре

Руководителю акционерной компании «Укрзализныця» Войцеху Бальчуну, назначенному на эту должность в июне текущего года, необходимо ускорить проведение реформ в компании и сосредоточиться на работе, а не на пиаре.

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Об этом корреспонденту УНИАН сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, отвечая на вопрос о том, как министерство оценивает работу руководства «Укрзализныци».

«Я не готов сказать, что я полностью недоволен работой польской команды в «Укрзализныце». Но, конечно, есть вопросы по скорости внедрения реформ, я бы предпочел, чтобы концентрация была на работе, а не на пиаре», - сказал он.

Министр также добавил, что реформирование «Укрзализныци» отстает по нескольким направлениям.

«У нас есть хорошие презентации, но нет локомотивов. Финансовое состояние, когда мы передавали «Укрзализныцю», было более чем удовлетворительным. На счетах было более 5 млрд грн. Проблема была в том, что в первые полгода вместо того, чтобы заниматься «долговхождением», приступать сразу к работе», - сказал Омелян, добавив, что программы развития компании, подготовленные Бальчуном, «далеки от совершенства» и «не отвечают духу европейской компании».

Он также отметил, что мнение о низкой эффективности реформ в «Укрзализныци» разделяют и иностранные эксперты.

При этом, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность очередной смены руководства «Укрзализныци», министр сказал: «Если он будет эффективным менеджером, то я его с удовольствием поддержу. Я хочу видеть, что это двустороннее желание».

Стоит отметить, что в интервью одному из СМИ Бальчун заявил, что в последнее время отношения между руководством «Укрзализныци», назначенным весной этого года, и Мининфраструктуры стали напряженными. По его словам, глава министерства неоднократно выражал недовольство его работой на посту руководителя «Укрзализныци».