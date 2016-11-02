Верховной Раде предлагается рассмотреть около 20 "транспортных" законопроектов - Омелян

Об этом в эфире "5 канала" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Мы предлагаем около 20 (законопроектов - ред.). Ключевые направления – это автодорожные (создание дорожного фонда)... это децентрализация "Укравтодора" (распределение на дороги государственного значения и передача их на местный уровень с соответствующим финансированием из дорожного фонда), это весовой контроль, штрафы за перегруз будут строго усиленные... Другой блок – это морской, мы хотим возродить Днепр и Южный Буг как главные артерии и вернуть груз на них. Это самый лучший, самый дешевый и самый экологичный вид транспорта для перевозки", - рассказал Омелян.

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Также он сообщил, что будет предложено упростить порядок предоставления лицензии и удешевить услуги такси.

"Закон о такси... Мы хотим упростить порядок получения лицензий, удешевить эти услуги, кроме этого повысить требования к безопасности и комфорту пассажиров", - отметил министр.

Кроме этого Омелян выразил надежду, что будет рассмотрен и принят закон о железнодорожном транспорте. "Сейчас над этим упорно работаем с транспортным комитетом, потому что на самом деле, украинская железная дорога не была реформированной на протяжении десятилетий", - сообщил министр.