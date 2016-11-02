В очередях на границе с Польшей стоят почти полтысячи авто
09:58, 02 ноября 2016Транспорт/Связь
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В очереди перед пунктами пропуска на границе Украины с Польшей по состоянию на 08:00 простаивает 470 автомобилей.
Самые большие очереди в ПП "Шегини" / фото: УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Самые большие очереди зафиксированы в пунктах пропуска «Шегини» - 180 авто и «Рава-Русская» - 100 автомобилей. В очереди к ЧП «Смилица» - 70 транспортных средств, «Краковец» - 60, «Грушев» - 60.
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В пунктах пропуска со Словакией, Румынией и Молдовой очередей нет.
А вот в ПП «Тиса» на границе с Венгрией в очереди ожидают 20 автомобилей.
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