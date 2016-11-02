Гройсман поблагодарил Бальчуна за работу в "Укрзализныце" и пообещал поддержку

Правительство Украины должно предоставить полную политическую поддержку новому менеджменту «Укрзализныци», который сталкивается с саботажем внутри компании, завышенными ценами посредников при проведении закупок и другими видами давления.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду.

«Наша задача сегодня – предоставить полную политическую поддержку менеджменту компании. А судить мы будем только по результатам вашей деятельности. Поработаете этот год, отчитаетесь за фактически выполненную работу, и тогда правительство будет давать оценку, справились вы или не справились. На сегодняшний день хочу поблагодарить вас (главу «Укрзализныци» Войцеха Бальчуна – УНИАН) за работу и за то, что вы не сломались перед лицом таких вызовов», – сказал он.

При этом глава правительства отметил, что руководство госкомпании работает в крайне тяжелых условиях, включающих финансовые проблемы, саботаж и воровство.

«Сегодня вызов перед новым менеджментом стоит достаточно серьезный. Потому что внутренний саботаж, о котором мы знаем, и много других преград, о которых мы знаем, не позволяют быстро и эффективно принимать решения. Ремонты вагонов не проводились, топливо втридорога, запчасти втридорога, тысячи контрактов с посредниками, миллиарды вне «Укрзализныци». Что гражданам страны? Грязные вагоны, невозможность купить билеты и все остальное, а производителям – невозможность перевозить грузы по стране», – сказал Гройсман.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко и министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой соответственно раскритиковали деятельность менеджмента «Укрзализныци» из-за продолжающихся проблем с грузоперевозками.

В частности, Насалик отметил, что 31 октября Минэнергоугля договорилось о графике поставок на семь ближайших дней, однако он не выполняется. «На 35% этот график не выполняется», - сказал он.

При этом Зубко подчеркнул, что «Укрзализныця» должна разработать план грузоперевозок на следующий год, поскольку потребность в поставке вагонов в Черниговской области удовлетворена лишь на 25%, в Ривненской - на 30%, а в Ивано-Франковской - на 50%.

«Очень беспокоит вопрос перевозки грузов. Необходимо разработать план на следующий год. Требуем этого с главами облгосадминистраций», - сказал министр.

В то же время Кутовой сообщил о жалобах крупных аграрных компаний, которые несут убытки из-за срыва перевозок.

«Ситуация крайне критическая. Есть много нареканий со стороны высококлассных агрокомпаний», - отметил глава Минагропрода.

Глава «Укрзализныци» Войцех Бальчун, присутствовавший на заседании правительства, сказал, что, несмотря на факты саботажа, воровства и коррупции, общий объем грузоперевозок сократился всего на 1% по сравнению с 2015 годом, а перевозки аграрной продукции увеличились на 7%.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что руководителю акционерной компании «Укрзализныця» Войцеху Бальчуну, назначенному на эту должность в июне текущего года, необходимо ускорить проведение реформ в компании и сосредоточиться на работе, а не на пиаре.

В интервью одному из СМИ Бальчун заявил, что в последнее время отношения между руководством «Укрзализныци», назначенным весной этого года, и Мининфраструктуры стали напряженными. По его словам, глава министерства неоднократно выражал недовольство его работой на посту руководителя «Укрзализныци».