В МИУ считают заседание АМКУ по скандальному тендеру в "Южном" формальностью

Заседание Антимонопольного комитета Украины, на котором будет рассмотрена жалоба одного из участников скандального тендера в морском порту "Южный" является формальностью, - считает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Формально у нас есть стадия рассмотрения этого вопроса в Антимонопольном комитете. Первое рассмотрение назначено на 3 ноября. Стоит отметить, что объем документации - более 6000 страниц. Есть подозрения, что на первом заседании решение принято не будет. Будет затянутая эпопея", - сказал министр.

По его словам, у правительства накопилось много вопросов к Администрации морских портов Украины, а также к Антимонопольному комитету по поводу невыполнения важных правительственных поручений. По этому поводу Кабинет министров проведет отдельное заседание.

"С этой целью мы собираемся на заседание, чтобы расставить все точки над "и". Сегодня мы имеем непонятную позицию Антимонопольного комитета и по другим важным поручениям, которые давал не только премьер-министр, но и Президент. Я думаю после обсуждений, мы сможем подробнее все объяснить", - отметил Омелян.

Перспективу повторного проведения тендера на дноуглубление министр инфраструктуры обрисовал до 2020 года. По его мнению, процесс затянется также по причине возможной передачи порта в концессию.

Читайте такжеВерховной Раде предлагается рассмотреть около 20 "транспортных" законопроектов - Омелян

"Вопрос тендера и его реализации в порту "Южный" - это перспектива, в лучшем случае, до 2020 года. Первая стадия - это принятие нового Закона "О концессии" в следующем году. Затем подготовка технико-экономического обоснования, всей необходимой базы для концессионных торгов. Порт "Южный" - фактически крупнейший актив государства. Поэтому все должно проходить максимально аккуратно", - подчеркнул министр.

Напомним, 21 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил АМПУ отменить скандальный тендер на дноуглубительные работы в морском порту "Южный", в ходе подготовки которого вскрылись громкие коррупционные факты. АМПУ не отреагировала на поручения главы правительства, сославшись на намерение выполнить решение Антимонопольного комитета по данному вопросу. Соответствующее заявление АМПУ опубликовала на своей официальной веб-странице.

Участники тендера, в частности, голландская компания "Ван Оорд Украина", которая инициировала расследование, назвала саботажем невыполнение поручения главы КМУ и заявила о готовности раскрыть новые факты злоупотреблений АМПУ в ходе пресс-конференции запланированной 2 ноября в информагентстве УКРИНФОРМ.