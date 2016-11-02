Профи вместо чиновников: Гройсман поручил назначить новый набсовет "Укрзализныци"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду поручил быстро провести отбор и назначить новый профессиональный наблюдательный совет государственной акционерной компании "Укрзализныця", который сможет оперативно и качественно утверждать необходимые управленческие решения.

"То, что я увидел (отчет о работе главы "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна и планах компании на будущее – УНИАН) – это модернизация вагонов, внедрение Prozorro, изменение системы закупок топлива, которое закупают на миллиарды каждый год. Это то, что даст возможность сделать компанию прозрачной, вывести ее в чемпионы. Для этого нам необходимо усилить менеджмент, дать им возможность развиваться, быстро сменить наблюдательный совет на независимый", – сказал премьер-министр.

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По словам Гройсмана, действующий набсовет госкомпании не в состоянии принимать профессиональные решения, поскольку состоит из чиновников.

"Независимый наблюдательный совет дает профессиональную оценку тому, как работает менеджмент, и вносит предложения менять менеджмент, назначать менеджмент. Я Бальчуна увидел, когда он был выбран еще предыдущим правительством как кандидат на должность главы "Укрзализныци"… Корпоратизация важна тогда, когда есть независимый наблюдательный совет, а не наблюдательный совет из чиновников. Что они в этом понимают? Чиновникам нужно заниматься государственным управлением", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что Кабинет министров Украины намерен изменить нынешний состав наблюдательного совета Публичной акционерной компании "Укрзализныця" и ввести в его состав независимых специалистов.