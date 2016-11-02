Глава "Укрзализныци" заявил о саботаже реформ на всех уровнях компании

Глава акционерной компании "Укрзализныця" Войцех Бальчун заявил о саботаже инициатив по реформированию предприятия на всех уровнях компании.

Об этом он сказал в ходе заседания правительства, на котором презентовал отчет о текущем состоянии "Укрзализныци", а также о результатах своей работы во главе компании.

"Укрзализныцю" мы получили в очень плохом состоянии. Есть много патологий, для борьбы с которыми нужно много времени и отваги. Потому что борьба с саботажем – это непростая задача. Это не "Укрзализныця" времен Кирпы, когда один человек мог решать все вопросы. Это нормальная корпорация, в которой решения принимаются правлением", - сказал он.

По словам Бальчуна, компания специально проигрывала судебные дела, через АМКУ блокировались тендеры, все закупки выполнялись через посредников, которые накручивали цены в десятки раз.

"Мы использовали весь топливный резерв и в самые худшие моменты из-за задержек по тендерам у нас запас составлял всего один день. С поставщиками топлива подписывались договоры займа топлива со штрафными санкциями за невозврат с 1% в день, то есть 365% в год. Я не сталкивался с таким никогда", - сказал Бальчун.

Он также добавил, что критической остается ситуация с поставками электроэнергии.

Кроме того, по его словам, помимо "стандартных нарушений" в сфере закупок "Укрзализныця" получала дополнительные убытки из-за неэффективного управления активами.

"Один из поездов Skoda, который был куплен на Евро-2012, стоял в хорошем состоянии и не использовался. Неработающие системы кондиционирования в летний период из-за того, что не были вовремя организованы тендеры. Грязь и антисанитария в поездах, не выполняются планы ремонта, отсутствие запчастей и постельного белья на пустых складах", - сказал Бальчун.

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Также, по его данным, на балансе "Укрзализныци" состоят два железнодорожных парома, которые стояли полтора года без дела, а компания платила за их содержание 1,5 миллиона гривень. При этом он добавил, что, согласно планам, один из паромов начнет работать уже в январе.

"Мы знаем о фактах торговли должностями, о коррупции я постоянно говорю, был также страйк "Донецкой железной дороги", - резюмировал Бальчун, говоря о сопротивлении реформам в компании.

Он также добавил, что помимо саботажа в самой компании, в отношении руководства "Укрзализныци" проводится черный PR с формулировкой "польская команда скоро уйдет, нужно просто подождать".

В свою очередь, министр инфраструктуры Владимир Омелян после слов Бальчуна, завил: "Я готов поддерживать все инициативы для прозрачного реформирования "Укрзализныци". Но я категорически против ситуации, когда одна мафия меняет другую".

Как сообщал УНИАН, ранее министр Украины Владимир Омелян раскритиковал Бальчуна за медленное реформирование "Укрзализныци", а также обвинил в том, что руководство компании не предоставило министерству плана развития компании в долгосрочной перспективе.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман завил, что правительство Украины должно предоставить полную политическую поддержку новому менеджменту "Укрзализныци", который сталкивается с саботажем внутри компании, завышенными ценами посредников при проведении закупок и другими видами давления.

Контракт с Бальчуном был подписан в начале июля этого года.