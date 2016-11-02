Гройсман пообещал уничтожить любую мафию, которая приблизится к "Укрзализныце"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает "уничтожить любую мафию", которая будет пытаться оказывать влияние на деятельность государственной акционерной компании "Укрзализныця".

Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

"Я готов поддерживать инициативы на реализацию этого плана (модернизации "Укрзализныци" - УНИАН). Я готов уничтожать любую мафию, которая может приближаться к "Укрзализныце", - сказал он.

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По словам Гройсмана, "Укрзализныця" имеет потенциал для генерирования миллиардов доходов, но на данный момент компания "хронически окутана коррупцией, неэффективностью и воровством".

Также глава правительства отметил, что это типичная проблема для крупных государственных предприятий, на которых паразитируют коррупционеры.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявил, что правительство Украины должно предоставить полную политическую поддержку новому менеджменту "Укрзализныци", который сталкивается с саботажем внутри компании, завышенными ценами посредников при проведении закупок и другими видами давления.