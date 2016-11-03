В очередях на границе с Польшей застряли более 1200 автомобилей - ГПСУ
01:48, 03 ноября 2016Транспорт/Связь
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В очередях в пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 2 ноября стоят 1240 автомобилей.
На пропускном пункте "Рава-Русская" стоят 300 автомобилей / фото: УНИАН
Об этом говорится в сообщении на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.
В частности, на пропускном пункте "Рава-Русская" стоят 300 автомобилей, на ПП "Устилуг" - 270, "Краковец" - 200, "Ягодин авто" - 180, "Угринов" - 130, "Шегини" - 100, "Грушев" - 60.
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В пункте пропуска "Смильница" очереди отсутствуют.
На границе с Венгрией в очередях стоят 70 авто: в ПП "Лужанка" - 50, "Вилок" - 20.
На границе со Словакией, Румынией и Молдовой автомобильных очередей не наблюдается.
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