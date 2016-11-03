На границе с Польшей в очередях стоят 1500 автомобилей

На границе с Польшей по состоянию на сегодняшнее утро в очередях в пунктах пропуска стоят 1500 автомобилей. Об этом говорится в сообщении на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

В частности, на пропускном пункте "Рава-Русская" стоят 300 автомобилей, на ПП "Устилуг" - 350, "Краковец" - 150, "Ягодин авто" - 180, "Угринов" - 160, "Шегини" - 180, "Грушев" – 100, «Смилица» - 80.

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В то же время на ПП на границе с Словакией, Венгрией, Румынией, Молдовой очередей нет.

Напомним, вчера, 2 ноября, по состоянию на 22:00 в очередях на украинско-польской границе стояли 1240 автомобилей.