Россия грозится прекратить авиасообщение с Таджикистаном - СМИ
Причиной такого шага называется нежелание Душанбе согласовывать полеты российских перевозчиков в страну из нового аэропорта Жуковский вблизи Москвы.
Россия может в одностороннем порядке прекратить воздушное сообщение с Таджикистаном с 8 ноября, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли и Минтрансе.
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Причиной такого шага называется нежелание Душанбе согласовывать полеты российских перевозчиков в страну из нового аэропорта Жуковский вблизи Москвы.
Начало работы нового авиаузла приведет к одностороннему увеличению Россией количества перевозчиков и частот полетов между Москвой и городами Таджикистана — Душанбе и Худжандом, подчеркнул один из источников.
Власти Таджикистана же считают Жуковский четвертым полнофункциональным аэропортом московского авиационного узла, в связи с чем для допуска на рейсы в Душанбе нужно пересматривать межправительственное соглашение.
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В Минтрансе РФ пояснили, что по распоряжению правительства к Москве относятся международные аэропорты федерального значения Внуково, Домодедово, Шереметьево, а международный аэропорт Жуковский отнесен к Раменскому. В ведомстве посчитали, что таджикская сторона прямо нарушает межправительственное соглашение о воздушном сообщении.
Издание отмечает, что это уже не первый конфликт российских авиавластей с руководством стран СНГ в этом году. Так, в марте Москва отказалась разрешить казахстанской Air Astana безвозмездно летать по транссибирскому маршруту в Улан-Батор.